



МАГАТЭ: почти весь пропавший в Ливии уран найден

Большая часть примерно 2,5 тонны концентрата природной урановой руды (КУР), недавно объявленного пропавшим без вести с объекта в Ливии, была обнаружена там же.



Об этом сообщили в пятницу государствам-членам ООН в заявлении, с которым ознакомилось агентство Reuters.



После заявления восточных ливийских сил на прошлой неделе о том, что они нашли бочки с UOC возле склада, откуда они были вывезены на юге Ливии, Международное агентство по атомной энергии провело инспекцию и обнаружило, что лишь “относительно небольшое количество UOC до сих пор числится пропавшими без вести”, — говорится в конфиденциальном заявлении для государств-членов.





