



МАГАТЭ обеспокоено возможным ударом Израиля по ядерным объектам Ирана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью CNN, что после того, как Иран закрыл свои ядерные объекты в воскресенье по "соображениям безопасности", инспекторы МАГАТЭ вернулись на объекты, и "ситуация выглядит как обычно".



Он также отметил, что в выходные ситуация была "крайне напряженной".



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Также Гросси заявил журналистам, что он обеспокоен тем, что Израиль может нацелиться на иранские ядерные объекты после того, как Иран нанес удар по Израилю с помощью беспилотников и ракет.



Он добавил, что у него нет "никакой информации или каких-либо признаков того, что Израиль или любое другое государство планирует нанести удар по ядерным объектам". Гросси сказал, что агентство по-прежнему находится в состоянии повышенной готовности и что "со стороны всех должна быть крайняя сдержанность".

