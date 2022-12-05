



Ликуд требует расформировать Ассоциацию Адвокатов Израиля

Депутат Кнессета Ханох Милвицки представил законопроект, цель которого - начать регулирование профессии адвоката в соответствии с теми же принципами, что и бухгалтеров.



В этих целях предлагается создать совет адвокатов, который будет заниматься всей подготовкой адвокатов, их аттестацией и всеми дисциплинарными вопросами, а коллегия адвокатов станет профессиональным, добровольным союзом, а не гильдией предпринимателей.



Милвицки решительно подошел к этому вопросу: "Я предлагаю изучить и пересмотреть необходимость этого органа как представительного органа юридического сообщества в Израиле. Мы будем добиваться роспуска этой гильдии". Тали Готлиб из Ликуда присоединилась к критике, заявив, что "Глава Ассоциации Ави Хими превратил Ассоциацию в политический и левый орган".