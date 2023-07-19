



Лазерная система ПВО скоро появится в израильских приграничных районах

В течении 18 месяцев Израиль развернет первые в мире системы лазерной защиты на границах, по другую сторону которых находятся террористические группировки, поддерживаемые Ираном, пишет ANI.



Газа, Ливан и Сирия – возможные кандидаты, у границ которых будет установлена установка Iron Beam Rafael Advanced Defense Systems, разработка которых ведется почти 20 лет.



Сообщается, что лазерная система будет интегрирована в батареи “Железного купола”. Алгоритмы будут определять, когда активировать лазеры, а когда запускать перехватчики купола. И первые, и вторые смогут сбивать дроны, ракеты и минометные снаряды. Но у лазерной системы есть несколько преимуществ.



Первое, запуск лазера стоит в разы дешевле ракеты-перехватчика – всего несколько долларов против 50 тысяч долларов. Второе, лазер не нуждается в подзарядке и намного быстрее сбивает цель.



Лазеры, размещенные на границе, не позволят угрозам проникнуть в Израиль, что теоретически уменьшит необходимость активировать ракетную тревогу.





