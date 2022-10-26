



Лапид: предотвращено 370 терактов, мне не нужно ничего никому доказывать

Премьер-министр Яир Лапид отверг критику со стороны Ликуда в отношении того, что проведенные в последние дни рейды против "Львиного логова" в Шхеме были предвыборным ходом.

Соответствующий комментарий он предоставил 12 каналу.

"Мне не нужно никому ничего доказывать. Это часть продолжающейся операции. Это операция, которая проводится с конца марта против террористических организаций", — сказал он.

Лапид пообещал использовать все инструменты для пресечения терроризма.

"С конца марта предотвращено 370 терактов. Мы с самого первого дня говорили, что между безопасностью и политикой не будет никакой связи, дело в том, что мы всегда поступаем умно и тихо", — добавил он.