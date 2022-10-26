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Лапид: предотвращено 370 терактов, мне не нужно ничего никому доказывать
26.10.2022 21:14 Алина Груднева

Лапид: предотвращено 370 терактов, мне не нужно ничего никому доказывать

Премьер-министр Яир Лапид отверг критику со стороны Ликуда в отношении того, что проведенные в последние дни рейды против "Львиного логова" в Шхеме были предвыборным ходом.

 
Соответствующий комментарий он предоставил 12 каналу.
 
"Мне не нужно никому ничего доказывать. Это часть продолжающейся операции. Это операция, которая проводится с конца марта против террористических организаций", — сказал он.
 
Лапид пообещал использовать все инструменты для пресечения терроризма.
 
"С конца марта предотвращено 370 терактов. Мы с самого первого дня говорили, что между безопасностью и политикой не будет никакой связи, дело в том, что мы всегда поступаем умно и тихо", — добавил он.

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