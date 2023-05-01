



Лапид назвал освобождение харедим от службы в ЦАХАЛ “открытой раной”

Лидер оппозиции Яир Лапид отчитывает ультраортодоксальное сообщество за освобождение от военной службы, которым пользуются мужчины из этого сектора, заявляя, что использование политической власти для уклонения от службы в ЦАХАЛ и увеличения стипендий, выплачиваемых студентам ешивы дневного отделения, неприемлемо.



Лапид выступил во время заседания фракции “Еш Атид” в Кнессете на фоне давления ультраортодоксов на правительство с целью принятия закона, кодифицирующего полное освобождение от военной службы для студентов ультраортодоксальных ешив.



“Это открытая рана. Не может быть, чтобы наши дети служили государству, подвергали свою жизнь опасности, а вы говорите: “Нас это не интересует, у нас есть политическая власть, и мы воспользуемся ею, чтобы освободить наших детей [от военной службы] и в то же время увеличить стипендии”, — говорит Лапид, обращаясь к ультраортодоксальному сообществу в целом.



Лапид говорит, что его партия разработала закон, во многом основанный на законе, который был принят в 2014 году тогдашним правительством Нетаниягу по указанию "Еш Атид", но выпотрошен в 2015 году ультраортодоксальными партиями в новом правительстве Нетаниягу, чтобы обеспечить всеобщий призыв в ЦАХАЛ или на гражданскую службу.



Некоторое количество выдающихся студентов ешив может получить полное освобождение от ЦАХАЛа в соответствии с законом, а возраст освобождения от военной службы будет снижен до 22 лет.



“У нас общая судьба, и израильскому обществу нужен новый общественный договор. Никто против вас не помышляет. То, что мы предлагаем вам, — это именно то, что мы предлагаем нашим собственным детям”, - сказал он.



