



Король Иордании в ООН: Христиане в Иерусалиме в опасности

Король Иордании выступил на ассамблее ООН.



"Будущее Иерусалима вызывает озабоченность. Мы должны защитить исторический и правовой статус святых мест в городе", — заявил король Абдалла незадолго до встречи с премьер-министром Яиром Лапидом.



"Война или дипломатия не разрешили израильско-палестинский конфликт, — сказал он. — Сами граждане, а не политики, должны подтолкнуть своих лидеров к разрешению конфликта. Христиане в Иерусалиме в опасности — так больше продолжаться не может", - добавил монарх.

