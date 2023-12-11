



Корабли ВМС КНР прошли по Тайваньскому проливу

Корабли китайских Военно-морских сил прошли по Тайваньскому проливу.



По данным министерства обороны Тайваня, ударную группу возглавил авианосец "Шаньдун".



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"Авианосное соединение ВМС КНР во главе с авианосцем "Шаньдун" проследовало сегодня к западу от "срединной линии" Тайваньского пролива и пересекла пролив с севера на юг", - сообщили в ведомстве.



По данным министерства, тайваньские военные внимательно следили за провокационными действиями китайской авианосной группы.

