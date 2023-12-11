Новости » Политика
Корабли ВМС КНР прошли по Тайваньскому проливу
11.12.2023 12:39 Алина Груднева

Корабли ВМС КНР прошли по Тайваньскому проливу

Корабли китайских Военно-морских сил прошли по Тайваньскому проливу.

По данным министерства обороны Тайваня, ударную группу возглавил авианосец "Шаньдун".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Авианосное соединение ВМС КНР во главе с авианосцем "Шаньдун" проследовало сегодня к западу от "срединной линии" Тайваньского пролива и пересекла пролив с севера на юг", - сообщили в ведомстве.

По данным министерства, тайваньские военные внимательно следили за провокационными действиями китайской авианосной группы.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы