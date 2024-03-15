



Корабль с помощью достиг побережья Газы, но мешает погода

Корабль с гуманитарной помощью добралось из Кипра до побережья Газы.



Доставку организовала благотворительная организация World Central Kitchen (WCK).



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Судно перевозило около 200 тонн продовольствия. В ближайшее время ожидается прибытие второго корабля. Уточняется, что из-за неспокойного моря доставка грузов замедлена.



"На данный момент с баржи уже доставлено два ящика. Больше предстоит сделать в ближайшие несколько часов", — сообщил основатель организации Хосе Андрес.



Тем временем, в ЦАХАЛе уже подтвердили информацию о прибытии корабля к побережью Газы. Судно прошло проверку безопасности.