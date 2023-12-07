Кнайсль: Путин — интеллигентнейший джентльмен, каких я встречала немного
Карин Кнайсль, которая когда-то танцевала с путиным на свадьбе, а затем сбежала жить в российскую глубинку якобы от преследований, дала интервью BBC.
Вот что она сказала о фашиствующем Путине, который развязал кровавую войну против Украины.
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"Он интеллигентнейший джентльмен, с упором на джентльменство, каких я встречала немного. В том смысле, в котором Джейн Остин писала в "Гордости и предубеждении" про состоявшегося джентльмена — он соответствует этому стандарту".