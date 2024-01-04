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Китай потребовал усилить защиту Красного моря: в общих интересах
04.01.2024 11:30 Алина Груднева

Китай потребовал усилить защиту Красного моря: в общих интересах

Китай раскритиковал продолжающиеся атаки на корабли в Красном море, которые совершают йеменские хути.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что его страна считает Красное море важным морским путем для международной торговли.

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"Защита его мира и стабильности представляет общий интерес. Китай выступает против атак на гражданские суда. Я считаю, что все стороны должны сыграть конструктивную и ответственную роль в обеспечении безопасности морских путей в Красном море", - сказал он.

Напрямую поддерживаемую Ираном группировку Вэньбинь в своей речи упоминать не стал.
 

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