



Ким Чен Ын запретил совершать самоубийства в Северной Корее

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил жителям страны совершать суицид и приравнял его к "измене социализму". Также лидер КНДР поручил разработать механизмы запрета самоубийств, сообщает Mirror.



По данным источников в КНДР, количество суицидов среди граждан Северной Кореи выросло на 40 процентов по сравнению с прошлым годом. "В Северной Корее много внутренних волнений из-за трудной жизни людей", - говорится в сообщении.



Сообщается, что несмотря на приказ, официальные лица на местах пока не смогли найти подходящего решения в сложившейся ситуации.



Ранее разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может страдать от расстройства сна, и они наблюдают за ним на предмет потенциально усугубляющейся зависимости от алкоголя и никотина.