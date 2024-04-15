



Кэмерон призвал Израиль думать "головой, а не сердцем"

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Израиль к сдержанности после того, как Иран осуществил массированную атаку.



Он назвал ракетные обстрелы с иранской территории "полным провалом".



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"Я думаю, что Израиль совершенно справедливо полагает, что должны ответить, потому что на них напали, но мы призываем их, как друзей, думать не только сердцем, но и головой, быть умными и жесткими", - сказал Кэмерон.



Ранее он также пообещал, что Великобритания в связи с нападением на Израиль рассмотрит возможность введения новых санкций против Ирана.