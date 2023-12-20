



Как Кремль оценил Формулу мира Зеленского

Реализация Формулы мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, без участия России является "абсурдом".



Такое мнение на брифинге выразил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



"Вот эта Формула мира, которая упоминалась и упоминается часто... Знаете, здесь просто нужно открыть глаза и посмотреть на факты: Формулу мира пытаются искать без участия России. По меньшей мере, это абсурдный процесс. А если серьезно, то, конечно, это процесс, который не имеет потенциала на какие-либо результаты", - считает Песков.



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По словам пресс-секретаря Кремля, в настоящее время вопрос о мирных переговорах с Украиной не является актуальным.



"Мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для переговоров. Еще меньше этих предпосылок стало после того, как Украина фактически законодательно запретила какие-либо переговоры с российской стороной", - считает он.