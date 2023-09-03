



Израиль усилит мощь ВВС с помощью новых самолетов F-35

Израиль усилит мощь своих ВВС новой эскадрильей, в которую войдут 25 дополнительных F-35.



Соответствующий запрос на покупку истребителей направил в США министр обороны Йоав Галант.



В конечном итоге, после завершения сделки у Израиля будет 75 самолетов F-35.



"Мы гордимся тем, что поддерживаем Армию обороны Израиля в предоставлении F-35. Для нас является большой честью то, что правительство Израиля объявило о своем намерении закупить дополнительные F-35", - отметил гендиректор Lockheed Martin Israel Джошуа Шани.



Сроки закупки новых истребителей не раскрываются. Источники The Jerusalem Post сообщают, что поставки могут затянуться до 2026-2027 годов.