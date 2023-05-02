



Израиль назвал условие возврата экстренной репатриации из Беларуси

Министерство алии готово вновь рассмотреть этот вопрос.



“При необходимости министерство готово вновь рассмотреть вопрос о расширении работы центров, если снова усилится волна репатриации”, – заявило ведомство.



Центры экстренной репатриации позволяли получить статус репатрианта по ускоренной процедуре комплексного обслуживания one-stop shop. Для украинцев возможность такого обслуживания все еще сохраняется во всех случаях, для белорусов и россиян – “в особых гуманитарных”.



Закрытие центров экстренной репатриации ведомство объяснило прибытием большого числа новых репатриантов за последний год и “необходимостью уделять больше внимания” уже прибывшим. Кроме того, указало министерство, число тех, кто имеет право на репатриацию и прибывает в Израиль без визы, резко сократилось. В обычном формате перед репатриацией нужно получать специальную визу.



Те репатрианты, кто приехал в Израиль до 15 апреля, но не завершил процедуру изменения статуса в указанный срок, с 15 июня смогут сделать это через организацию “Натив” и управление регистрации населения, добавили в ведомстве.