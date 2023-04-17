



Израиль должен быть готов к войне, которая может начаться в любой момент



Иерусалимский институт стратегии и безопасности (JISS) предупреждает о том, что в создавшейся политической ситуации и ситуации в сфере безопасности в Израиле и утверждает, что Израиль должен готовиться к возможности войны.



"Борьба против правовой реформы нанесла огромный ущерб Государству Израиль. На политическом уровне был подорван имидж американской поддержки (даже если на практике сотрудничество в сфере безопасности идет как обычно), а на экономическом уровне - снижен кредитный рейтинг страны", - говорится в сообщении.



Институт отмечает: "Похоже, что сектор высоких технологий, который является основным двигателем роста, благодаря которому государство Израиль вошло в список 20 самых богатых стран мира, сталкивается с растущими трудностями в привлечении капитала".



"Общественный дискурс в Израиле достиг новых высот экстремизма и отчуждения, и прежде всего - национальная сплоченность дала трещину из-за использования Армии обороны Израиля в качестве инструмента в политической борьбе."



По данным Иерусалимского института, "Израиль воспринимается извне как расколотое общество, которое постепенно теряет способность функционировать. Дружественные страны, включая те, которые подписали соглашения Авраама, с удивлением взирают на внутренний конфликт, который, очевидно, указывает на то, что существуют угрозы, способные ликвидировать военный потенциал Государства Израиль".



"Враги Израиля обретают уверенность и ожидают, что внутренняя напряженность в Еврейском Государстве действительно приведет к процессам самоуничтожения, в соответствии с доктриной "паутины"".



Институт даже предупреждает, что складывается ситуация, "в которой из-за изменений в региональном и глобальном балансе стратегическая среда Израиля становится проблематичной и даже более опасной, чем это было на протяжении десятилетий."



Институт подробно описывает и приводит причины того, что стратегическая среда Израиля становится для него все более проблематичной: "Иран более уверен в себе, как благодаря эффективному подавлению внутренних беспорядков, так и благодаря стратегической связи с Россией и Китаем. Усиление позиций Ирана демонстрируется соглашениями с арабскими странами во главе с Саудовской Аравией".



"Сирия, союзник Ирана, возвращается в арабский мир и сближается с Лигой арабских государств. Кроме того, Тегеран, который продолжает продвигаться к накоплению материала для ядерного оружия, понимает, что США заняты в других местах (например, на Украине и в Китае) и сокращают свое участие на Ближнем Востоке".