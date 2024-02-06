



Из Эстонии выслали главу Эстонской православной церкви МП

Предстоятель Эстонской православной церкви Московского патриархата, митрополит Таллинский и всей Эстонии Евгений (Валерий Решетников), планирует вернуться в Россию 6 февраля из-за отказа властей предоставлять ему вид на жительство. Российские СМИ сообщили об этом.



По данным руководителя бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрека Ару, чиновники департамента сообщили митрополиту, что ему не продлен временный вид на жительство. Департамент полиции и пограничной охраны ранее заявил, что не продлит вид на жительство митрополиту, объявив ему о необходимости покинуть Эстонию до 6 февраля. Власти считают, что митрополит представляет угрозу безопасности из-за его невысказанного осуждения "спецоперации" РФ в Украине. Также ему отказано в праве находиться в стране на 90 дней, после окончания срока вида на жительство.



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Примьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что это решение касается конкретного лица и не имеет отношения к церкви. Митрополит Евгений избирался предстоятелем Эстонской православной церкви Московского Патриархата в 2018 году и дважды получал вид на жительство, срок которого истекает 6 февраля. Отмечалось, что Латвия также депортирует не менее 1213 граждан России за невыполнение норм иммиграционного закона и отсутствие вида на жительство.

