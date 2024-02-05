



ISW: "Оборонка" РФ не потянет масштабную мобилизацию

Оборонная промышленность Российской Федерации, вероятно, не сможет полностью обеспечить техникой и вооружением новые резервы, несмотря на способность армии РФ поддерживать текущий темп операций и усилия по расширению отечественного военного потенциала.



Такие выводы содержатся в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).



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Эксперты ISW отмечают, что российское командование ошибочно рассматривает резервы как "бездонную бочку", хотя промышленность страны способна производить около 250-300 новых и модернизированных танков ежегодно. Даже с ремонтами и модернизациями, объемы оборонного производства вряд ли позволят обеспечить масштабную мобилизацию силы, и для расширения этих возможностей потребуется значительное время.



Тем не менее эксперты ISW продолжают считать, что Россия сможет расширить свою техническую базу и накопить ресурсы при условии сохранения инициативы в военных действиях в 2024 году, хотя и в ограниченном объеме.