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Инициировано расследование о попытках РФ вмешаться в выборы в Европарламент
12.04.2024 22:30 Алина Груднева

Инициировано расследование о попытках РФ вмешаться в выборы в Европарламент

В Европе будет проведено расследование относительно попыток России вмешаться в предстоящие выборы в Европарламент.

По данным Bloomberg, такой анонс озвучил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.

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"Наш федеральный прокурор начал расследование, которое основывается на рассекреченном отчете наших спецслужб. Наши судебные органы подтвердили, что это вмешательство подлежит уголовному преследованию", - сообщил он.

Кроо напомнил, что в марте чешская контрразведка выявила российскую сеть, стоявшую за попытками повлиять на политику и общественное мнение в Европе. В стране тогда ввели санкции против одной из компаний и двух лиц в связи с этим. Теперь в Бельгии вступил в силу закон, направленный против вмешательства в политические дела Европы. 

"Мы должны оставаться очень бдительными к любым будущим выборам и, безусловно, связанным с европейскими выборами, которые состоятся в начале июня. Единственное намерение - ослабить европейскую демократию и ослабить поддержку Украины, что является одной из целей России", - добавил он.

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