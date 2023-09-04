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Индонезия создала “золотую визу”, чтобы привлечь иностранных инвесторов
04.09.2023 11:25 Евгения Маркова

Индонезия создала “золотую визу”, чтобы привлечь иностранных инвесторов

Индонезия вводит схему “золотой визы” для привлечения иностранных индивидуальных и корпоративных инвесторов в попытке стимулировать свою национальную экономику.

Об этом говорится в заявлении министерства права и прав человека, распространенном 3 сентября.

“Золотая виза дает вид на жительство на длительный период от пяти до 10 лет”, – сообщил генеральный директор иммиграционной службы Силми Карима. “По прибытии в Индонезию обладателям золотой визы больше не нужно подавать заявление на получение разрешения”.
 

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