



Индонезия создала “золотую визу”, чтобы привлечь иностранных инвесторов

Индонезия вводит схему “золотой визы” для привлечения иностранных индивидуальных и корпоративных инвесторов в попытке стимулировать свою национальную экономику.



Об этом говорится в заявлении министерства права и прав человека, распространенном 3 сентября.



“Золотая виза дает вид на жительство на длительный период от пяти до 10 лет”, – сообщил генеральный директор иммиграционной службы Силми Карима. “По прибытии в Индонезию обладателям золотой визы больше не нужно подавать заявление на получение разрешения”.

