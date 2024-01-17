



Хуситы обещают продолжить нападения в Красном море

Тот факт, что США вернули хуситов в список террористических организаций, никак не повлияет на нападения в Красном море на корабли.



Такое обещание дал представитель поддерживаемой Ираном йеменской группировки Мохаммед Абдулсалам.



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Он пообещал, что хуситы продолжат атаковать все корабли, связанные с Израилем и США.



Ранее администрация Байдена вернула группировку в список террористических организаций. Санкции против хуситов были сняты три года назад.