Новости » Политика
Хуситы обещают продолжить нападения в Красном море
17.01.2024 19:11 Алина Груднева

Хуситы обещают продолжить нападения в Красном море

Тот факт, что США вернули хуситов в список террористических организаций, никак не повлияет на нападения в Красном море на корабли.

Такое обещание дал представитель поддерживаемой Ираном йеменской группировки Мохаммед Абдулсалам.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Он пообещал, что хуситы продолжат атаковать все корабли, связанные с Израилем и США.

Ранее администрация Байдена вернула группировку в список террористических организаций. Санкции против хуситов были сняты три года назад.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы