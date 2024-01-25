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Хорватский суд конфисковал яхту Медведчука в пользу Украины
25.01.2024 21:54 MIGnews.com

Хорватский суд конфисковал яхту Медведчука в пользу Украины

Окружной суд хорватского города Сплит, принял решение передать Украине арестованную яхту бывшего нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

О том, что яхту Виктора Медведчука Royal Romance передадут Украине, сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов Украины (АРМА).

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«Решение передать судно Royal Romance Украине было принято на основании запроса о международно-правовой помощи. Получены заверения, что Хорватия ожидает скорейшей передачи судна Украине. По мнению хорватской стороны, правовых препятствий для осуществления этого намерения нет», — сообщили в АРМА.
 

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