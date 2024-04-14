



Гутерриш все же "решительно осудил" Иран и призвал всех к "сдержанности"

Генсек ООН Антониу Гутерриш "решительно осудил" массированную атаку Ирана на Израиль.



Соответствующее заявление он сделал после того, как постпред Израиля в ООН накинулся на него с резкой критикой из-за его молчания.



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"Я решительно осуждаю серьезную эскалацию в виде широкомасштабного нападения, совершенного Исламской Республикой Иран на Израиль. Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий", - сказал он.



Гутерриш "глубоко встревожен" возможностью разрушительной эскалации, которая подожжен весь Ближний Восток.



"Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации на нескольких фронтах на Ближнем Востоке. Я неоднократно подчеркивал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну", - добавил он.



