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Глава "Хизбаллы" выдвинул ультиматум США из-за атак в Ираке и Сирии
11.11.2023 16:44 Алина Груднева

Глава "Хизбаллы" выдвинул ультиматум США из-за атак в Ираке и Сирии

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла похвалил участившиеся атаки на американские базы в Ираке и Сирии.

Соответствующее заявление он сделал во время второго с момента начала войны в Израиле видеообращения.

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"Продолжающиеся операции способствуют освобождению двух стран от американской оккупации в долгосрочной перспективе, а ближайшей целью является прекращение нападения Израиля на Газу", - сказал он.

Насралла обратился также к администрации президента США Джо Байдена, выдвинув ей ультиматум.

"Если вы хотите положить конец атакам на этом второстепенном фронте, вы должны положить конец атакам Израиля на Газу", - добавил он.

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