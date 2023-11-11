



Глава "Хизбаллы" выдвинул ультиматум США из-за атак в Ираке и Сирии

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла похвалил участившиеся атаки на американские базы в Ираке и Сирии.



Соответствующее заявление он сделал во время второго с момента начала войны в Израиле видеообращения.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Продолжающиеся операции способствуют освобождению двух стран от американской оккупации в долгосрочной перспективе, а ближайшей целью является прекращение нападения Израиля на Газу", - сказал он.



Насралла обратился также к администрации президента США Джо Байдена, выдвинув ей ультиматум.



"Если вы хотите положить конец атакам на этом второстепенном фронте, вы должны положить конец атакам Израиля на Газу", - добавил он.