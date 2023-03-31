



Генсек НАТО: Швеция еще может стать членом Альянса до июля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Швеция все еще может стать членом НАТО до лета, несмотря на то, что ее заявку не ратифицировали две страны.



Об этом он сказал в интервью Politico.



Столтенберг настаивает, что Швеция все еще может получить одобрение Турции после майских выборов в этой стране.



"Моя цель остается неизменной: после турецких выборов, но до Вильнюсского саммита, мы также можем получить ратификацию Швеции", - сказал Столтенберг, имея в виду ежегодный саммит лидеров Альянса, который состоится 11 июля.



Столтенберг подчеркнул, что решение в итоге зависит от Турции. Венгрия также пока не ратифицировала шведскую заявку, но Турцию рассматривают как главное препятствие.



"Мы говорим о суверенных национальных парламентах, и, конечно, я не могу предоставить никаких гарантий от их имени", - сказал он.



Столтенберг подчеркнул, что, по его мнению, Стокгольм сделал все возможное, чтобы развеять беспокойство Анкары.



"Швеция выполнила свои обязательства по согласованному трехстороннему меморандуму. Были тяжелые переговоры, но Швеция доказала, что они усиливают сотрудничество с Турцией, борются с терроризмом, обмениваются разведданными, информацией - и нет никаких ограничений на экспорт оружия из Швеции в Турцию", - добавил он.



