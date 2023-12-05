



Генерал НАТО: Россия угрожает Балтии

Россия начала восстанавливать свои возможности в рамках подготовки к противостоянию НАТО.



Об этом в интервью LRT сообщил командующий многонациональным корпусом НАТО "Северо-Восток" генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Сандрарт.



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"Россия будет продолжать восстанавливать свои возможности отдельно от войны в Украине, что создает повышенную угрозу для региона Балтийского моря", - предупредил Сандрарт.



Он пояснил, что страны Балтии не могут обезопасить себя лишь закупкой БПЛА и средств ПВО.



"Время имеет решающее значение, поэтому наша оборонная подготовка, наша готовность должны быть быстрее, чем восстановление России. Только в том случае, если Москва сочтет нашу готовность достаточной, мы не дадим России воспользоваться этой возможностью, создав эффективный сдерживающий фактор", - добавил он.