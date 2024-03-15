



​​​​​​​Европа наращивает производство боеприпасов: ЕК выделила 500 млн евро

Европейская комиссия выделила 500 млн евро на производство боеприпасов (ASAP). Это позволит европейской оборонной промышленности увеличить мощности по производству боеприпасов до 2 млн снарядов в год к концу 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.



Ожидается, что при поддержке ASAP к концу 2025 года Европа достигнет годового объема производства снарядов в 2 миллиона единиц.



Отмечается, что Еврокомиссия в рекордно короткие сроки завершила оценку в рамках положения ASAP и отобрала 31 проект, призванный помочь европейской промышленности увеличить производство и готовность боеприпасов.



Отобранные проекты охватывают пять областей: взрывчатые вещества, порох, снаряды, ракеты, а также сертификация испытаний и восстановления.



Финансирование проектов составит 513 миллионов евро из бюджетов ЕС и Норвегии.



"Это финансирование позволит привлечь дополнительные инвестиции от промышленности за счет софинансирования, в результате чего общий объем инвестиций в цепочку поставок составит около 1,4 млрд евро", - говорится в сообщении.



Ожидается, что соглашения о предоставлении грантов с отобранными заявителями будут подписаны в мае 2024 года.