



Эстония не дает гарантий, что не отправит своих солдат в Украину

Эстония отказалась давать гарантии того, что эстонские Силы обороны не будут направлены в Украину, поскольку обстоятельства могут измениться.



Об этом заявила премьер-министр этой страны Кая Каллас в ходе выступления в парламенте на инфочасе правительства, посвященного заявлению президента Франции Эмманюэля Макрона относительно иностранных военных на территории Украины.



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Отвечая на очередные требования депутатов от фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) гарантий, что эстонских военных в Украину не отправят, Каллас подчеркнула – это решение будет принимать не она, и что не может давать обещаний, так как ситуация может измениться.



К тому же, заметила премьер, военная помощь Украине также может быть воспринята Россией как вмешательство, сообщает ERR.



Ранее президент Макрон допустил возможность отправки западных войск в Украину в будущем, однако подчеркнул, что пока нет единого мнения среди союзников. Слова Макрона вызвали бурную реакцию со стороны правительств многих стран-членов, которые заверили, что не планируют отправлять своих военных в Украину.



Эта дискуссия между союзниками, начатая Макроном, по мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, поможет Европе осознать необходимость более активной поддержки Украины.