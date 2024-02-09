



ЕС начал готовиться к победе Трампа

В Евросоюзе начали обсуждать план действий на случай, если Дональд Трамп вновь станет президентом США. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленных чиновников.



По их источников, страны ЕС сходятся во мнении, что риторика Трампа стала “более агрессивной” и набирает обороты. Это означает, что “новый” Трамп может существенно ограничить свободу торговли с ЕС со стороны США.



Известно, что команда Трампа уже составляет список потенциальных мер против ЕС, в который входят новые тарифы и контрмеры против европейских налогов на цифровые сервисы.



