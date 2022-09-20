



Эрдоган в ООН: Два государства являются единственным решением

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал положить конец "незаконным поселениям" в своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН, в относительно мягкой критике Израиля.



Отношения между Израилем и Турцией в прошлом году потеплели после длительного напряженного периода, и Эрдоган и Лапид собираются встретиться в Нью-Йорке в ООН, что станет первой встречей лидеров стран за многие годы.



В длинной речи Эрдогана среди других глобальных кризисов, включая Украину, Афганистан и Пакистан, упоминается израильско-палестинский конфликт.



"Нам необходимо раз и навсегда завершить израильско-палестинский конфликт путем принятия решения о двух государствах", — сказал Эрдоган.



"Мы должны остановить незаконные поселения в оккупированных регионах, обеспечив безопасность жизни и имущества палестинцев. Мы должны установить постоянное и справедливое решение для региона, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей. Свободное и суверенное палестинское государство. Других решений нет. Это будет в интересах всего мира, палестинского народа, израильского народа и всего региона", — добавил президент Турции.



Эрдоган также призвал увеличить международную помощь палестинцам и выразил обеспокоенность по поводу иранской ядерной программы. Он раскритиковал Грецию за ее политику в отношении беженцев и поклялся "защищать наши права" в восточной части Эгейского моря.

