



Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к спокойствию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал массированную атаку террористов Газы на Израиль.



Турецкий лидер призвал все стороны к деэскалации.



"Призываю израильтян и палестинцев проявлять сдержанность и избегать агрессивных мер, которые только усугубят напряженность", - призвал он.



Ранее представители США, Украины и ряда европейских стран осудили атаки палестинских террористов на Израиль, отметив, что Еврейское Государство имеет право на самооборону.

