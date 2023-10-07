Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к спокойствию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал массированную атаку террористов Газы на Израиль.
Турецкий лидер призвал все стороны к деэскалации.
"Призываю израильтян и палестинцев проявлять сдержанность и избегать агрессивных мер, которые только усугубят напряженность", - призвал он.
Ранее представители США, Украины и ряда европейских стран осудили атаки палестинских террористов на Израиль, отметив, что Еврейское Государство имеет право на самооборону.