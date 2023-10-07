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Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к спокойствию
07.10.2023 12:51 Алина Груднева

Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к спокойствию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал массированную атаку террористов Газы на Израиль.

Турецкий лидер призвал все стороны к деэскалации.

"Призываю израильтян и палестинцев проявлять сдержанность и избегать агрессивных мер, которые только усугубят напряженность", - призвал он.

Ранее представители США, Украины и ряда европейских стран осудили атаки палестинских террористов на Израиль, отметив, что Еврейское Государство имеет право на самооборону.
 

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