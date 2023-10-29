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Эрдоган инициировал саммит для обсуждения ситуации в Газе
29.10.2023 16:17 Алина Груднева

Эрдоган инициировал саммит для обсуждения ситуации в Газе

Вызвавший своими высказываниями дипломатический скандал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган инициировал обсуждения ситуации в Газе на саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

По данным агентства "Анадолу", об этом он сообщил в ходе телефонных переговоров президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.

По словам Эрдогана, необходимо определиться с шагами для препятствия "нарушению Израилем международных правовых норм, обеспечения гуманитарного прекращения огня и недопущения распространения противостояния".

Напомним, что резкие слова президента Эрдогана в адрес Израиля и в поддержку палестинцев вызвали дипломатический скандал. Министр иностранных дел Израиля распорядился отозвать всех израильских дипломатов из Турции для переоценки двусторонних отношений.
 

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