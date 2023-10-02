



Эрдоган - ЕС: Мы ждали 40 лет. Хватит

Весьма эмоциональным стало вчерашнее заявление Реджепа Эрдогана относительно сорокалетнего ожидания Турции на вступление в ЕС.



Дословно Президент сказал: “я не стану терпеть каких-либо новых условий относительно процесса вступления. Мы выполнили все обещания, которые дали ЕС, а союз не выполнил ни единого. Турция больше ничего не ждет от Европейского союза, который заставил ее ждать у дверей 40 лет”.



Еще в середине сентября Эрдоган недвусмысленно говорил о том, что Турция может распрощаться с ЕС, поскольку последний пытается отвязаться от Турции, передает Deutsche Welle.



Триггером для новой волны недопонимания стало решение Европейского суда по правам человека относительно учителя Юкселя Ялченкая, который пользовался приложением ByLock (приложение позволяет шифровать сообщения и использовалось при попытке переворота в Турции в 2016 году). “Соломинкой сломавшей спину верблюду” назвал Эрдоган это решение суда. Как заявляет сам Президент, его правительство не перестанет бороться с группой изменников.



Этот случай может носить характер прецедента, ведь в ЕСПЧ находится около 8500 подобных дел, а в самой Турции было определено 100 000 пользователей приложения ByLock.

