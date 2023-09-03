



Эффективность мирового уровня: Нигерия отозвала всех своих послов

Президент Нигерии Бола Тинубу поручил немедленно отозвать послов страны из всех мировых государств.



“Президент полон решимости обеспечить, чтобы предоставление услуг гражданам, жителям и потенциальным гостям Нигерии характеризовали эффективность и качество мирового уровня”, – цитирует Reuters заявление пресс-службы Тинубу.



Решение не затронет только постоянных представителей Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве в связи с предстоящей в сентябре сессией Генеральной ассамблеи ООН. Нигерия имеет 109 дипломатических миссий по всему миру.



