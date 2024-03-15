



Добровольцы: статистика Путина по "выборам" - полный абсурд

"Сибирский батальон" обвинил Владимира Путина в начале фальсификации "выборов".



По словам российских добровольцев, этим он сам же ликвидирует легитимность своего "переизбрания".



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"Как сообщается на кремлевских официальных ресурсах, по состоянию на 15:00 15 марта на территории Белгородской области уже проголосовало более половины избирателей. Любому здравомыслящему человеку, который следит за новостями, понятно, что эта "статистика"- полный абсурд. Белгородская и Курская области, включительно с областными центрами уже которые сутки пребывают под постоянными обстрелами", - подтвердили добровольцы.



По их словам, улицы городов в этих регионах опустели, а в небе над Белгородом и Курском виднеется дым от "прилетов". Батальон подтвердил, что удары наносятся, в том числе, по избирательным участкам.



"Ни о каком голосовании не может быть и речи: избиратели Белгорода и Курска сейчас думают о том, как спасти свои жизни. Они ищут надежные укрытия, а не фамилию узурпатора в избирательном бюллетене. Кремль проигнорировал призывы Русского Добровольческого Корпуса, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона о создании гуманитарного коридора, чтобы предоставить гражданам спастись от обстрелов. И сейчас подобная статистика выглядит скорее как издевательство над белгородцами со стороны Путина и его клики", - добавили они.



Добровольцы призвали россиян не верить Путину и его "результатам выборов".