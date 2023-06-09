Более 30 стран присоединились к иску Украины против России в суде ООН
Большинство судей Международного суда ООН поддержали решение о приобщении 32 государств к иску Украины против России из-за нарушения Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Судьи Международного суда установили, что у стран, приобщившихся к делу, должны до пятого июля 2023 года предоставить суду заявления о вступлении в дело, а также высказать свои мнения по делу.
Кроме этого, суд ООН единогласно отказал Соединенным Штатам в присоединении к иску Украины против России на этапе предварительных возражений сторон.
О присоединении к иску заявили:
- Австралия,
- Австрийская Республика,
- Королевство Бельгия,
- Республика Болгария,
- Канада,
- Королевство Нидерланды,
- Республика Хорватия,
- Республика Кипр,
- Чехия,
- Королевство Дания,
- Республика Эстония,
- Финляндская Республика,
- Французская Республика,
- Федеративная Республика Германия,
- Греческая Республика,
- Ирландия,
- Итальянская Республика,
- Латвийская Республика,
- Княжество Лихтенштейн,
- Литовская Республика,
- Великое Герцогство Люксембург,
- Республика Мальта,
- Новая Зеландия,
- Королевство Норвегия,
- Республика Польша,
- Португальская Республика,
- Румыния,
- Словацкая Республика,
- Республика Словения,
- Королевство Испания,
- Королевство Швеция,
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
Отметим, речь идет о деле "Применение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции по преодолению всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ)". Этот иск подала Украина еще в 2017 году.
Документом Украина доказывает, что Россия нарушает соответствующие конвенции, предоставляя оружие вооруженным группировкам на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Ранее действующая под руководством ООН независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине не смогла собрать доказательства геноцида украинцев после полномасштабного вторжения россиян.