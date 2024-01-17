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Блинкен сказал, есть ли мирное решение в войне РФ против Украины
17.01.2024 18:01 Алина Груднева

Блинкен сказал, есть ли мирное решение в войне РФ против Украины

Соединенные Штаты в настоящее время не видят возможности мирного решения в войне России против Украины.

Такое заявление сделал глава Госдепа США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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"Сейчас я не вижу такого решения. Если мы утратим бдительность и потерям все, что мы делаем для Украины, тогда откроется ящик Пандоры", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос о мирных перспективах.

По его словам, в таком случае начнется проявление агрессии в других частях мира.

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