



Блинкен сказал, есть ли мирное решение в войне РФ против Украины

Соединенные Штаты в настоящее время не видят возможности мирного решения в войне России против Украины.



Такое заявление сделал глава Госдепа США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



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"Сейчас я не вижу такого решения. Если мы утратим бдительность и потерям все, что мы делаем для Украины, тогда откроется ящик Пандоры", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос о мирных перспективах.



По его словам, в таком случае начнется проявление агрессии в других частях мира.