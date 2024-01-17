



Блинкен: атаки хуситов на корабли увеличивают затраты для всех

Атаки йеменских хуситов в Красном море на корабли являются атаками на международную торговлю и международное судоходство, а не атаками на Израиль или на США.



Такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен.



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"Когда хуситы начали эти нападения, мы оказывали на них сильное давление, чтобы они прекратили эти действия, но не принимали каких-либо эскалационных мер. Причина, по которой это так важно, в следующем: каждый день через этот пролив проходит 15% глобальных коммерческих перевозок, 30% мировых контейнеровозов. Мы видим международные последствия этих атак", - сказал он.



По словам Блинкена, тысячи судов были вынуждены изменить маршрут и двигаться в обход Суэцкого канала.



"Это увеличивает затраты для всех. Растет стоимость страхования, увеличивается время доставки. Это означает, что все товары, перевозимые морским путем, становятся дороже", - резюмировал он.

