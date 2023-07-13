



БАГАЦ рассмотрит петицию об отстранении Нетаниягу

БАГАЦ согласился рассмотреть ходатайство об отстранении от должности премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Главу правительства обвиняют в нарушении условий соглашения о предотвращении конфликта интересов, применимых к уголовным делам против него.



Причиной для подачи ходатайства послужило вмешательство главы правительства в процесс проведения правовой реформы. Согласно решению БАГАЦа, слушание будет проведено в ближайшее время.



По ходатайству адвоката Дафны Хельц-Лехнер, поданному от имени длинного списка заявителей, Высший суд справедливости рассмотрит петицию с требованием отстранить премьер-министра Нетаниягу от должности из-за конфликта интересов. Это неожиданный шаг, поскольку БАГАЦ обычно сразу же отклоняет подобные петиции.



Возглавляет список заявителей, насчитывающий в общей сложности тридцать девять человек, бывший начальник Генштаба Дан Халуц. Кроме него, в списке значатся подполковник запаса Хаим Гофан, предприниматель Эяль Гора, поэт Илан Шейнфельд и другие. Следует отметить, что основанием для подачи петиции лежит принятый буквально на этой неделе в первом чтении законопроект об отмене.

