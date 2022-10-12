



БАГАЦ отклонил просьбу о прекращении процедуры заключения соглашения с Ливаном

БАГАЦ отклонил просьбу задержать на данном этапе процедуру заключения соглашения о морской границе между Израилем и Ливаном. Слушания по петициям против законности соглашения состоятся позже, после чего будет окончательно решено, вмешается ли БАГАЦ в процесс утверждения соглашения.



Утром 12 октября БАГАЦ объявил, что не будет принимать временное постановление которое заморозило бы процесс утверждения соглашения о морских границах между Израилем и Ливаном.



Заявление председателя суда Давида Минца, который дал понять, что слушания по петициям правых организаций состоятся позже, прозвучало вскоре после получения ответа государства, в котором разъяснялось решение правительства по этому вопросу.



В петиции, поданной правой организацией "Лави", указывается на то, что БАГАЦ ранее постановил, что в обязанности Кнессета входит надзор за политическими делами в течение срока полномочий переходного правительства. Кроме того, организация потребовала, чтобы переходному правительству не разрешили подписать соглашение, которое может стать необратимым для следующего правительства.



В другой петиции, поданной Форумом Кохелет, также содержится требование воздержаться от одобрения, подписания или принятия на себя обязательств по соглашению с Ливаном, включающему передачу территорий, на которую распространяется закон и юрисдикция Государства Израиль.

Форум "Кохелет" также отреагировал на решение БАГАЦа и заявил: "Остается надеяться, что правительство понимает всю тяжесть лежащей на нем ответственности. Оно должно провести процедуры утверждения соглашения в соответствии с законом и правом, и не будет давать никаких обязательств или представлять обязательства какой-либо стороне - не американскому посреднику, не Ливану и не "Хизбалле" и провести, согласно существующему законодательству, референдум".