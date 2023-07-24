



Авигдор Кахалани: Только атомная бомба, упавшая на Тель-Авив, вернет рассудок?

В интервью 103FM герой Израиля, бывший министр Авигдор Кахалани прокомментировал “протест резервистов”: "Это самоубийство государства".



В первую очередь Кахалани коснулся поддержки отказа от службы в ЦАХАЛе со стороны генералов, начальников штабов, руководителей Моссада и ШАБАКа. "Я возражаю против этого всеми силами. Я действительно потрясен этими людьми. Я не понимаю. Люди, которые служили стране, были готовы сделать для нее все, а теперь они призывают к отказам и поощряют отказы? Человек служит солдатом в ЦАХАЛе до 45 лет. До 45 лет он резервист, солдат ЦАХАЛа".



Кахалани продолжил: “Это печальный день для всех нас, мы видим процесс, который, если он продолжится, будет самоубийством для страны. Хотите самоубийства? - Убейте себя! Мы получили грандиозную оплеуху в 1973. Этого хватило на несколько лет. Получили еще раз в 2006 - хватило еще на несколько лет. Я занимался политикой, мы понимаем политику, знаем, что такое политика. Обе стороны совершают серьезные безответственные ошибки. Но нет и не может быть такой ситуации, когда человек говорит: "Я не буду служить Государству Израиль". По его словам, "если он добровольно делает то, что хочет, если он солдат и стоит перед камерами и говорит: "Я больше не служу государству", то после того, как в него вложены миллионы, вы знаете, сколько денег вложено в каждого летчика? Почему это не делают Голани? Почему не Гивати?



Что произошло? Прежде всего, я в шоке от всех этих генералов и бывших начальников о которых вы говорите, которые выступают, они были посланниками народа Израиля, они не могут теперь заниматься политикой из армии. Армия должна быть вне политики. Хотят бороться - с диктатурой, хотят заниматься политикой - пусть встанут и организуют партию. Я не был начальником генштаба, я не был генералом, я организовал партию ради того, чтобы делать то, во что я верю”.



На вопрос “бывшим начальникам Генштаба плевать на безопасность Израиля?” Кахалани ответил: “Как только они сказали то, что сказали, я должен посмотреть им в глаза и спросить: "Что с вами случилось? Что с вашей башкой? Национальная безответственность. Можем ли мы себе это позволить?"



Кахалани далее сказал: "Что, только атомная бомба, которая упадет на Тель-Авив, и потрясет всю страну, вернет нас к здравому смыслу? Вы - бывшие начальники штабов? Давайте, посмотрим на вашу политическую силу. Скажите “за мной!”, создайте движение и свергните Биби, это прекрасно. Почему я не могу обвинить в этом Ганца и Лапида? Я могу сказать им: "Почему бы вам не спасти Биби из той ситуации, в которой он оказался?". Не то чтобы я стремлюсь ему помочь. Но я не готов смириться с ситуацией. когда тут будут падать бомбы и ракеты, а какой-то летчик будет сидеть дома, пить кофе и ждать, пока взорвут его отца. Я не верю, что это произойдет, но мы тут, в Израиле, переживаем культурную революцию. Каждый подонок чувствует себя царем, перекрывает дороги, роженицы не могут попасть в больницы, люди с сердечным приступом остаются дома".