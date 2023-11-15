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Al Arabiya: Италия предлагает НАТО взять на себя управление Газой после войны
15.11.2023 10:01 Аркадий Бочаровский

Al Arabiya: Италия предлагает НАТО взять на себя управление Газой после войны

Корреспондент газеты Al Arabiya сообщил о том, что  Италия предлагает НАТО взять на себя управление Газой после войны

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Ранее Al Arabiya получила документ о формировании международной коалиции для управления Газой.

Документ, полученный Al Arabiya 31 октября, свидетельствует о том, что ряд европейских стран обсуждали возможность интернационализации управления Газой после войны, предлагая создать международную коалицию для управления ею в сотрудничестве с ООН.

В документе, подготовленном Германией и распространенном среди ряда европейских стран, предлагается, чтобы международная коалиция взяла на себя ответственность за обеспечение безопасности Газы после войны.

Она также указала, что эта коалиция должна заниматься демонтажем систем тоннелей и контрабанды оружия в Газу.

Коалиция, по замыслу авторов документа, должна действовать до “стабилизации ситуации”, после чего власть будет передана ПА.

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