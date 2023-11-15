



Al Arabiya: Италия предлагает НАТО взять на себя управление Газой после войны

Корреспондент газеты Al Arabiya сообщил о том, что Италия предлагает НАТО взять на себя управление Газой после войны



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Ранее Al Arabiya получила документ о формировании международной коалиции для управления Газой.



Документ, полученный Al Arabiya 31 октября, свидетельствует о том, что ряд европейских стран обсуждали возможность интернационализации управления Газой после войны, предлагая создать международную коалицию для управления ею в сотрудничестве с ООН.



В документе, подготовленном Германией и распространенном среди ряда европейских стран, предлагается, чтобы международная коалиция взяла на себя ответственность за обеспечение безопасности Газы после войны.



Она также указала, что эта коалиция должна заниматься демонтажем систем тоннелей и контрабанды оружия в Газу.



Коалиция, по замыслу авторов документа, должна действовать до “стабилизации ситуации”, после чего власть будет передана ПА.