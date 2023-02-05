



Адвокат Ходак сказал таксисту, что готов убить его из-за правовой реформы

На прошлой неделе адвокат Давид Ходак вызвал бурю возмущения, приняв участие в дискуссии о реформе судебной системы, заявив: "Если кто-то заставит меня жить в условиях диктатуры и у меня не будет выбора, я без колебаний применю огнестрельное оружие".



Менахем Бутавьев, таксист, с которым Ходак ехал в тот день, дал интервью радио 103FM и рассказал о разговоре, который состоялся между ними. Полиция рекомендует начать уголовное расследование против адвоката Давида Ходака



"Он сказал мне: "Послушай, то, что здесь происходит с правовой реформой, это диктатура, это против демократии, и я буду бороться, и если придется, то я применю огнестрельное оружие и убью любого, кто встанет на моем пути или на пути демократии"



Таксист сказал: "Вы юрист, вы образованный, умный человек, и вы добавите и организуете еще больше друзей, чтобы присоединиться к вам в убийстве людей, которые выбирают не так, как вы? Скажите мне, вы серьезно?"



Он обвинил Ходака в том, что тот заявил ему, что без колебаний застрелит и его: "Я спросил его - "Ты будешь убивать? В том числе и меня? Будешь ли ты стрелять в меня?", и он ответил - "Да". Боже, это невероятно, что это такое? Куда мы пришли? Что это такое? Они думают, что мы действительно идиоты?".



Адвокат Ходак прокомментировал эти заявления: "Категорически отрицаю".