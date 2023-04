В пожаре на техасской ферме погибли 18 тысяч коров

В Техасе на молочной ферме прогремел взрыв, после которого вспыхнул пожар.



По данным The New York Times, в результате погибли более 18 тысяч коров.



Уточняется, что одна сотрудница фермы и тысячи голов крупного рогатого скота оказались в ловушке внутри доильного зала.



Пострадавшую женщину доставили на вертолете в больницу. Пожар вспыхнул еще в понедельник, а по состоянию на четверг сотрудница предприятия все еще находилась в медучреждении.



"Это был самый смертоносный пожар для крупного рогатого скота в истории Техаса. Расследование и очистка могут занять некоторое время", - сообщил комиссар по сельскому хозяйству Техаса Сид Миллер.



At least 18,000 #cattle were #killed in an explosion and fire at a dairy farm in #Texas on Monday, April 10. pic.twitter.com/QCN0tkYz3y

🚨 Texas (last night)



The fire spread into the dairy cow holding pens, and an unknown amount of dairy cattle were killed by the fire and smoke.



The cause of the fire is unknown and the Texas State Fire Marshal’s Office is investigating. pic.twitter.com/c9RDrcPuAM