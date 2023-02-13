



В Бруклине фургон влетел в толпу пешеходов: есть пострадавшие

В понедельник, 13 февраля, в Бруклине фургон на полной скорости врезался в толпу пешеходов, в результате чего пострадали несколько человек.



По данным Mirror, наезд в районе Бэй-Ридж совершил грузовик U-Haul.



Сотрудники экстренных служб и полиция окружили фургон. По словам члена городского совета Нью-Йорка Джастина Брэннана, водителя позже задержали в Сансет-парке.



"Несколько человек были тяжело ранены. В настоящее время мы не знаем мотивов, но это не было несчастным случаем", - отметил он.



По данным местных властей, в результате наезда пострадали шесть человек. Как сообщает ABC7NY, 30-летний мужчина был доставлен в лютеранскую больницу в критическом состоянии. Также легкие травмы получили еще трое мужчин.



"Мы думаем, что он сбил по крайней мере шесть человек, из которых двое находятся в очень тяжелом состоянии. Пожалуйста, молитесь за этих людей", - позже добавил Брэннан.



По данным полиции, наезд на пешеходов был совершен после того, как водитель пытался скрыться от правоохранителей, которые пытались остановить фургон. Они заблокировали дорогу в нескольких кварталах от места происшествия. Водитель протаранил две полицейские машины и скрылся. По данным СМИ, в ходе допроса после задержания мужчина сказал, что хочет умереть.