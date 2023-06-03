



Львенок, которого контрабандой ввезли в Израиль, теперь живет в Южной Африке

Львенок, которого прозвали Абу Малек и которого незаконно держали в укрытии на юге Израиля, перевезли в заповедник дикой природы в Южной Африке, сообщила некоммерческая организация Warriors of Wildlife на прошлой неделе в своем посте в Facebook.



Новые опекуны изменили его имя, и теперь львенка зовут Сион-Неев, пишет jpost.



Доктор Николь Бенджамин-Финк, отвечавшая за его перевод, рассказала о его новой жизни.



“Он хорошо адаптируется к своей новой среде обитания. После того, как он исследовал местность, он отдыхал в тени под деревьями, а также хорошо ел, — сказала она. - Он начал свою новую и лучшую жизнь”.



По словам Финк, перевод Сиона-Неева был необходим и требовал сотрудничества Управления природы и парков Израиля, Warriors of Wildlife и Cem Air — авиакомпании, работающей в Южной Африке .



“Я искалa наиболее подходящее учреждение для его проживания. Сначала я искалf в Европе, но им не нужно генетическое разнообразие”, — сказалa доктор Финк.



Финк также рассказала, как она выбрала приют в Южной Африке.



“Я разрывалaсь между Южной Африкой и Намибией. Я выбрала первое, потому что все самки стерилизованы и они не способствуют спариванию львов в неволе, а еще там есть еще один львенок, примерно того же возраста, что и он, который тоже был спасен от незаконной торговли", - сказала она.



Львенка забрали у его матери в молодом возрасте и несколько раз продавали в социальных сетях.



Детективы пограничной полиции Управления природы и парков обнаружили детеныша в квартире в центре Израиля в феврале.



Они нашли детеныша, изучив видеоролики, размещенные в социальных сетях с детенышем. Один из командиров пограничной полиции сказал, что условия, в которых содержался лев, были крайне плохими.

