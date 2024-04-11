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Ивлеева отказалась от бара, где были напитки с намеком на "голую вечеринку"
11.04.2024 04:36 Алина Груднева

Ивлеева отказалась от бара, где были напитки с намеком на "голую вечеринку"

Российская блогерша Настя Ивлеева отказалась от доли в новом московском баре, где подавали напитки с намеком на ее скандальную "голую вечеринку".

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Уточняется, что полноправным владельцем бара Nudles стал новосибирский ресторатор Александр Пичугин. 

В заведении, которое открылось меньше месяца назад, подавали напитки с такими многоговорящими названиями, как "Слезы Ивлеевой", "Почти голый коктейль" или "Коктейль с извинениями".

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