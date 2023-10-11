



Budget Israel даст автомобиль на 10 дней бесплатно



Ввиду сложной ситуации, стремления помочь и посочувствовать гражданам на юге, компания Бюджет Израиля предоставит транспортные средства на 10 дней бесплатно для тех, чей автомобиль пострадал в результате войны.



Budget Israel объявляет о предоставлении бесплатного автомобиля на 10 дней без какой-либо оплаты всем, чей автомобиль сгорел или серьезно пострадал в результате военных действий. Транспортные средства будут переданы при условии одобрения полицией о том, что ваш автомобиль был поврежден в результате текущих боевых действий. Цель состоит в том, чтобы помочь как можно больше и облегчить реорганизацию жизни нуждающимся.



Муни Бар, генеральный директор Budget Israel: “Мы глубоко чувствуем боль всего израильского народа и жителей юга в частности. Мы молимся за безопасность солдат и пропавших без вести и уверены вне всякого сомнения в победе Армии обороны Израиля. С сегодняшнего утра во всех офисах Budget Israel в стране мы договорились о предоставлении автомобиля на 10 дней без какой-либо компенсации тем, кто в нем нуждается, с целью переустройства, выезда к родственникам, переезда вещей и т.д. В Budget Israel уже ждут обращений и готовы решать задачи. Весь наш коллектив на стороне народа Израиля”.



Автомобили Budget Israel будут доставлены в филиалы по всей стране и в центр бронирования.

Budget Israel Тел.: *2200