



ВОЗ: В Европе растет количество умерших от туберкулеза – в чем причины

После двух десятилетий непрерывного понижения количество смертей от туберкулеза в Европе снова растет, предупредила в пятницу Всемирная организация здравоохранения ВОЗ.



По последним имеющимся данным, в 2021 году от этого заболевания легких умерло 27 300 европейцев по сравнению с 27 000 в прошлом году. Наиболее пострадавшими странами являются Россия и Украина, где умерли около 4900 и 3600 человек соответственно.



По данным ВОЗ, эта цифра выросла из-за уменьшения количества диагнозов во время изоляции, связанной с Covid-19, и распространения туберкулеза, устойчивого к антибиотикам, предназначенным для борьбы с этой болезнью. По данным ВОЗ, впервые за 20 лет тенденция к снижению заболеваемости сменилась противоположной.



В 53 странах Европейского региона ВОЗ, также охватывающего Центральную Азию, около 230 000 человек заболели туберкулезом, вызванным бактерией, поражающей преимущественно легкие – общее количество больных остается ниже, чем в предыдущие годы.

"Рост смертности от туберкулеза, наблюдаемый в 2021 году, скорее всего, является следствием задержки или пропущенной диагностики туберкулеза из-за перебоев в оказании услуг во время пандемии Covid-19", – сообщили в Европейском бюро ВОЗ.

Кроме того, значительно возросла распространенность лекарственно стойкого туберкулеза. В 2021 году каждый третий случай туберкулеза был устойчив к рифампицину. На глобальном уровне ВОЗ уже выражала обеспокоенность в октябре, что количество новых случаев туберкулеза в мире в 2021 году вырастет впервые за более чем 20 лет. По прогнозам ВОЗ, в этом году туберкулезом заболеют около 10,6 миллиона человек во всем мире.